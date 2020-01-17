Тольятти, Самарская область, , 10:52 — REGNUM Продавец в Тольятти подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом 17 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре текущего года подозреваемая попыталась передать 15 тысяч рублей полицейскому в качестве взятки. Женщина рассчитывала на то, что таким образом она избежит административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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