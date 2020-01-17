Найроби, , 10:47 — REGNUM Легкомоторный самолет, в котором находились пилот и три туриста, совершил аварийную посадку в районе населенного пункта Каджиадо области Машуру. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов, самолет держал курс на национальный парк Амбосели.

В Управлении гражданской авиации Кении заявили, что все четыре человека, которые находились на борту, находятся «в безопасности и не пострадали», добавив, что для того, чтобы доставить туристов в пункт назначения на место аварийной посадки был направлен вертолет.

На фотографии с места происшествия, опубликованной кенийской газетой «Nation», видно, что потерпевший крушение самолет лежит на крыше.

В соответствии с заявлением совершавшей рейс авиакомпании Yellow Wings, авария произошла из-за того, что пилот «на этапе выруливания сел на мягкий участок земли, в результате чего самолет перевернулся».