Орск, Оренбургская область, , 10:44 — REGNUM В Оренбургской области на железнодорожной станции Орск 30-летний мужчина получил смертельную травму. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, вечером 16 января оренбуржец залез на вагон-зерновоз, который стоял на одном из железнодорожных путей, и получил сильный удар электрическим током.

Выясняются все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.