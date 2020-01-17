Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чебоксарах за сутки установлены два температурных рекорда. Тёплая погода сохранится и на Крещение, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По предварительным данным, 18 января в Чебоксарах температура может подняться до +2 градусов, что близко к рекордному значению 1931 года. Из-за аномально тёплой погоды за двое суток высота снежного покрова в Чебоксарах уменьшилась на 4 сантиметра — до 9 см.

18−19 января в Чувашии погоду будет определять антициклон, больших осадков не ожидается. На Крещение прогнозируется нулевая температура, что приведёт к сильной гололедице.

На следующей неделе Чувашия окажется во власти атмосферных фронтов циклонов, которые принесут осадки в виде снега и мокрого снега. За три дня в Чебоксарах может выпасть до 10 мм осадков, но при этом сохранится тёплая погода. По прогнозам, очередная оттепель будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 19 м/с.

По предварительным данным, 23−24 января может начаться похолодание, температура может снизиться до — 8 градусов мороза.

Синоптик-любитель отмечает, что 16 января в Чебоксарах установлен температурный рекорд: зарегистрировано +1,7 градуса, что на четыре десятых градуса выше, чем было в этот день в 2002 году. При этом температура продолжила расти и в ночь с 16 на 17 января достигла +2,8 градуса, превысив рекорд 2003 года (+1,1 градуса).