Махачкала, , 10:55 — REGNUM Число госпитализированных в Кизляре (Дагестан) с диагнозом кишечная инфекция возросло до 124 человек. Об этом 17 января сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человека», — приводит ТАСС слова представителя Роспотребнадзора.

Также он уточнил, 64 человека из этого количества — дети.

При этом представитель Роспотребнадзора рассказал, что у госпитализированных состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

«В настоящее время в городе продолжается вакцинация. На сегодня вакцинацию прошли более 300 человек, всего вакцинации подлежит более тысячи человек, которые могли контактировать с госпитализированными», — отметил представитель.

Отметим, ранее сообщалось о 102 госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре. По факту отравления жителей города возбуждено уголовное дело, по предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная вода из городского водопровода.