Великий Новгород, , 10:37 — REGNUM В Великом Новгороде выявлена преступная группа, подозреваемая в организации азартных игр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело возбуждено в отношении 15 человек, 13 из которых задержаны.

По версии следствия, нелегальный игорный бизнес организовал один из участников группы ещё несколько лет назад — не позднее января 2016 года, а затем привлёк к преступной деятельности ещё 14 новгородцев.

Установлены факты проведения игр в различных помещениях в Великом Новгороде — на улице Большой Московской, на проспекте Мира. Общий доход от преступной деятельности превысил 143 млн рублей.

По данным регионального следственного управления Следственного комитета РФ, по местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены боевые гранаты, огнестрельное оружие и патроны к нему, а также игровое оборудование.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новгородской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, в отношении 13 задержанных будет решаться вопрос о заключении под стражу.