Омск, , 10:30 — REGNUM В Омске перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией, похищении человека и разбоях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Банду организовал, по данным следствия, 22-летний безработный со своими знакомыми, в том числе 25-летней девушкой. С 2016 по 2018 годы они вовлекли в занятие проституцией 15 девушек, в том числе двух несовершеннолетних. Кроме того, им инкриминируют три разбойных нападения, а также похищение знакомого одной из девушек.

Обвиняемые частично признали свою вину. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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