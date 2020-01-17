Ярославль, , 10:30 — REGNUM У заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, задержанного по подозрению во взятке, дома обнаружена крупная сумма денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Ринат Бадаев

По данным источников, Бадаев был задержан с поличным. Сумма взятки попадает под определение крупного размера. Официально в правоохранительных органах и мэрии города ситуацию вокруг Бадаева не комментируют. В мэрии не смогли даже сообщить, работает ли заместитель мэра на данный момент.

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