Киров, , 10:30 — REGNUM Не менее 8 человек пострадали в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Кирове. Об этом 17 января сообщает региональное УМВД.

«Сегодня, 17 января, около 7 часов в г. Кирове у дома №16 на ул. Дзержинского произошло столкновение двух автобусов «ПАЗ», двигавшихся по городским маршрутам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что, по предварительным данным, водитель одного из автобусов во время подъезда к остановке не смог справиться с управлением и въехал в отъезжавший от этой же остановки другой автобус.

При этом в обоих пассажирских транспортных средствах было на тот момент по 20 человек, 8 из них были травмированы.

Помимо этого, указывается, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения 15 или 18 автомобилей в Адыгее на трассе М4 «Дон», в районе Адыгейска.