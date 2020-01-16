17 Января
 
10:37

Сильная авария передАдыгейском в сторону Краснодара. Цитата из видео очевидца

10:35

Из-за аварии на въезде в Краснодаробразовалась пробка более 2 км. Сотрудники полиции Адыгеи призывают быть предельно внимательными и осторожными на этом участке дороги.

10:34

Движение на участке трассы М-4 «Дон», где столкнулись около 20 автомобилей, в настоящее время регулируют сотрудники ГИБДД. На месте также находится министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай.

10:33

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, экстренные и дорожные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

10:30

Массовое ДТП под Адыгейском. Цитата из группы Кубанские новости VK