Сильный туман под Краснодаром 17 января стал причиной массового ДТП в районе города Адыгейска на трассе М-4 «Дон». Здесь столкнулись сразу порядка 20 машин (их количество уточняется. В аварии погиб один человек, четверо пострадали, их госпитализировали в больницу.