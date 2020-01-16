17 Января
10:37
Сильная авария передАдыгейском в сторону Краснодара. Цитата из видео очевидца
10:35
Из-за аварии на въезде в Краснодаробразовалась пробка более 2 км. Сотрудники полиции Адыгеи призывают быть предельно внимательными и осторожными на этом участке дороги.
10:34
Движение на участке трассы М-4 «Дон», где столкнулись около 20 автомобилей, в настоящее время регулируют сотрудники ГИБДД. На месте также находится министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай.
10:33
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, экстренные и дорожные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
10:30
Массовое ДТП под Адыгейском. Цитата из группы Кубанские новости VK