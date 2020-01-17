Майкоп, , 10:30 — REGNUM Шесть ДТП с участием 20 автомобилей одновременно произошло в Адыгее. По уточненным данным, погиб один человек и еще четверо пострадали, пишет 17 января ТАСС.

Аварии произошли на одном из участков трассы М-4 «Дон». По предварительным данным ГИБДД, причиной столкновения такого количества машин стали сильный туман и гололед.

Все постращавшие были госпитализированы. На месте происшествия в настоящее работают экстренные службы. Движение на этом участке дороги регулируют сотрудники ГИБДД.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что в столкновениях на трассе М-4 «Дон» участвовало 15−18 автомобилей. а пострадали три человека.

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