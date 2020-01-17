Серпухов, Московская область, 17 января 2020, 10:17 — REGNUM Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность в Подмосковье преступной группы, занимавшейся производством и распространением наркотиков.
Лаборатория располагалась в подмосковном Серпухове, найти её помогла оперативная разработка. Сбыт производился бесконтактным способом с помощью торговой площадки Hydra.
Задержаны пять членов группировки, граждане РФ и Украины. У них изъяли не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.