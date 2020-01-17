Адыгейск, Адыгея, , 10:20 — REGNUM Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения 15 или 18 автомобилей в Адыгее на трассе М4 «Дон», в районе Адыгейска. Об этом 17 января сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При этом точное количество столкнувшихся автомобилей ещё определяется, возможной причиной столкновения, по предварительным данным, стали гололёд и туман.

Также сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека пострадали на трассе Самара — Бугуруслан в результате дорожного происшествия с КамАЗом.