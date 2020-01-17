Чапаевск, Самарская область, , 10:23 — REGNUM Руководитель госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Безенчукского района и города Чапаевск признан виновным в мошенничестве. Об этом 17 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствием и судом было установлено, что летом прошлого года инспектор получил от мужчины 36,5 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать гражданину удостоверение тракториста-машиниста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В результате суд приговорил обвиняемого к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.

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