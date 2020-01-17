Самара, , 10:08 — REGNUM Два человека пострадали на трассе Самара-Бугуруслан в результате дорожного происшествия с КАМАЗом. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло утром 16 января на 128-м километре трассы Самара-Бугуруслан. Водитель, сидя за рулем автомобиля КАМАЗ, не учел погодных условий и превысил скорость. В результате прицеп КАМАЗа занесло. Это привело к его столкновению с ехавшим навстречу автомобилем ВАЗ-2108.

Сообщается, что водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы в больницу.

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