Магадан, Магаданская область, , 10:11 — REGNUM На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.

Читайте также: Пермяка ждёт суд за сексуальное насилие над пятилетним ребёнком

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 55-летнего магаданца, который обвиняется в совершении ряда преступлений в отношении несовершеннолетних.

Установлено, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года учитель физкультуры систематически совершал действия сексуального характера в отношении учениц 1−2 классов.

«В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности мужчины к совершению указанных преступлений, завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве.

Пока проходили следственные мероприятия, общественность Магадана во мнениях разделилась, многие не верят в виновность учителя. Сам же подозреваемый поясняет, что «просто поддерживал девочек во время выполнения упражнений».

Как сообщало ИА REGNUM, в Александровске Пермского края ожидает суда 37-летний местный житель, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности пятилетнего ребёнка.