Октябрьский район, , 10:00 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области в первой половине дня 17 января произошла смертельная автоавария. Участниками ДТП стали «УАЗ» и «Лада Приора», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП в Оренбуржье Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Автомобили столкнулись лоб в лоб на трассе Казань-Оренбург возле села Буланово. На место выехали 11 сотрудников служб экстренного реагирования и пять единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью, в аварии пострадали девять человек: двое их них погибли, семеро госпитализированы. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.