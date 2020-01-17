Симферополь, , 09:56 — REGNUM Семь авиарейсов на прилёт и вылет задерживаются из-за тумана в аэропорту Симферополя. Об этом 17 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту «Симферополь» из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня», — уточнили в пресс-службе.

В частности, задерживается прилёт и вылет рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние и рождественские праздники международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тысячу пассажиров. Позже глава правительства Крыма Юрий Гонацюк заявил, что аэропорт готов обеспечивать все условия для авиакомпаний, желающих организовать полёты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

Читайте также: Крым готов возобновить заграничные авиарейсы — премьер республики