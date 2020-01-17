Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:52 — REGNUM В Нижнем Тагиле предпринимателя признали виновным в попытке дачи взятки полицейскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Было выявлено, что в сентябре 2019 года коммерсант вёз на своём автомобиле древесину в Казахстан, не имея необходимых по российскому законодательству документов. Бизнесмена остановили сотрудники ДПС.

Виновник предложил полицейским взятку в 20 тысяч рублей, но сотрудники отказались брать деньги. Подсудимый полностью признал свою вину. Ему выписан штраф в 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области удалось предотвратить контрабанду леса на сумму около 50 млн рублей. Арестованы трое подозреваемых.

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