Соледар, ДНР, 17 января 2020, 09:51 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 единиц боеприпасов, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 24 единицы боеприпасов.
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