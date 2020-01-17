Тула, , 09:20 — REGNUM Пожар на складе для хранения зерна произошёл в Тульской области утром 17 января, общая площадь возгорания составила около 500 кв. м, сообщили в МЧС.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в здании на улице Советской в Ясногорске поступило в 04:55, буквально через минуты спасатели были на месте и приступили к тушению. В 06:27 возгорание удалось локализовать, 07:25 — ликвидировать открытое горение.

Огонь уничтожил около 500 кв. м кровли. Пострадавших в результате пожара нет. Причину возникновения возгорания выявляют специалисты.