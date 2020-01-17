Киев, , 09:27 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины направил в правоохранительные органы шести стран предложение создать международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы украинского самолёта в Иране, сообщила 16 января пресс-служба ведомства.

«Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран — Киев», — сказано в сообщении.

Предложение было направлено с учётом результатов встречи глав внешнеполитических ведомств пяти стран, которое состоялось в Лондоне 16 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о желании Украины получить бортовые самописцы сбитого лайнера для проведения расследования.

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