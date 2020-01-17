Уфа, , 09:34 — REGNUM Три автомобиля в Уфе за сутки повреждены от падения снега и наледи с крыш домов. Об этом 17 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, наледь на крышах домов в городе образовалась из-за установления погоды с перепадами температур. В результате снег стал более тяжелым и возникла вероятность его схода с кровель домов и козырьков балконов.

Отмечается, что все три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет. По словам спасателей, около зданий, где произошел сход снега и наледи установлены предупреждающие таблички.

Спасатели Уфы рекомендует очень осторожно проходить рядом с высотными зданиями и жилыми домами, на кровлях которых наблюдаются шапки снега и наледи.

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