Навои, , 09:15 — REGNUM В результате пожара в торговом комплексе города Навои сгорели 20 магазинов, сообщили 16 января в пресс-службе следственного департамента при МВД республики.

По данным ведомства, пожар произошел 16 января в 21 час 15 минут (19:15 мск). Пожаром полностью уничтожено шесть магазинов одежды площадью 150 кв. метров и еще 14 торговых объекта пришли в негодность. В результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в здании национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел крупный пожар. Огонь охватил площадь 400 кв. метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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