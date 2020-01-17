Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону в районе железнодорожного вокзала загорелся жилой дом. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, при пожаре пострадали два человека.

В экстренные службы сообщение о том, что горит дом в переулке Вагонном, поступило в 6:27 мск 17 января. По прибытию пожарных расчётов выяснилось, что огонь вспыхнул в двухэтажном трехквартирном доме. К месту ЧП прибыло 67 спасателей и единиц техники.

«Эвакуирован один человек. Пострадали двое. Площадь пожара составила 120 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В 8:52 мск была объявлена ликвидация пожара.