Самара, , 09:07 — REGNUM Поезд сбил женщину в Самарской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло в Сызранском районе в 8 января в 22:00 часов. Поезд сбил 42-летнюю жительницу поселка Балашейка.

По предварительной информации, машинист поезда увидел женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. На голове пешехода был капюшон. Машинист стал сигналить и экстренно тормозить, но женщина на звуковые сигналы никак не отреагировала. Возможно, она их не слышала. Несмотря на принятые меры машиниста, поезд наехал на пешехода. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. По предварительной информации, женщина услышала поезд в последний момент, обернулась, но спастись уже не успела.

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