Анадырь, , 09:08 — REGNUM За 2019 год на Чукотке отмечается в два раза рост количества интернет-мошенничества. Доверчивые жители лишились 6,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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В 2018 году было зарегистрировано 46 случаев мошенничества посредством интернета, в 2019-м — уже 81.

«Сумма ущерба пострадавшим в 2018 году составляла 5,7 млн рублей, в 2019 году — 6,5 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего на уловки мошенников попадались жители столицы Чукотки — Анадыря. Таких фактов — 50. Из общего числа преступлений раскрыта половина.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильный аферист снял с карты пожилой жительницы Якутии почти 350 тыс. в процессе «покупки» клетки для птиц.