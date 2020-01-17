Анадырь, 17 января 2020, 09:08 — REGNUM За 2019 год на Чукотке отмечается в два раза рост количества интернет-мошенничества. Доверчивые жители лишились 6,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.
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В 2018 году было зарегистрировано 46 случаев мошенничества посредством интернета, в 2019-м — уже 81.
«Сумма ущерба пострадавшим в 2018 году составляла 5,7 млн рублей, в 2019 году — 6,5 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Чаще всего на уловки мошенников попадались жители столицы Чукотки — Анадыря. Таких фактов — 50. Из общего числа преступлений раскрыта половина.
Как сообщало ИА REGNUM, мобильный аферист снял с карты пожилой жительницы Якутии почти 350 тыс. в процессе «покупки» клетки для птиц.