Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM Спасатели на Камчатке спасли пожилого человека, который не мог самостоятельно выбраться с занесенной снегом дачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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К спасателям обратилась дочка пенсионера. Она рассказала, что её отцу необходима срочная медпомощь, но из-за снежных заносов скорая помощь пробиться в дачный посёлок не может. Спасатели на снегоходах за два часа преодолели путь до дачи, оказали пенсионеру первую помощь, довезли его до автотрассы, где передали медикам. В настоящее время жизнь человека вне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сахалинском Углегорске подростки спасли жизнь замерзавшему в снегу человеку. Ребята стащили человека, находившегося без сознания, с сопки, где он лежал в снегу, вызвали скорую помощь. Сейчас жизнь человека вне опасности.