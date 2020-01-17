Ярославль, , 08:54 — REGNUM Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews. Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Ринат Бадаев City-yaroslavl.ru

Бадаев занимает должность заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства. Он был назначен в 2019 году мэром Владимиром Волковым и считался одним из верных членов его команды. До этого работал заместителем Волкова в Переславле-Залесском. Во время работы Волкова в Красково Люберецкого района, Бадаев был депутатом Красковского поселения и муниципального совета Люберец.

Ринат Бадаев окончил академию физкультуры, 10 лет играл за футбольный клуб «Торпедо» города Люберцы, затем работал тренером. Политическую карьеру начал вместе с Владимиром Волковым.

В Ярославле Бадаев курировал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его подчинении находится департамент градостроительства мэрии города. Также в сферу его ответственности входят вопросы благоустройства города, содержания кладбищ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Люберецкая» команда перебирается вслед за Владимиром Волковым в Ярославль