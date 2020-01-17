Оренбург, , 08:40 — REGNUM В Оренбургской области утром 17 января в восьми населённых пунктах Тоцкого района отключилось электричество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Причиной аварийного отключения стало обледенение линий электропередачи. В настоящее время энергоснабжение отсутствует в поселке Глубинный, селах Саиновка, Приютное, Марковка, Павло-Антоновка, Невежкино, Малая Ремезенка, Ковыляевка. Без света остались два социально значимых объекта — общеобразовательные школы в Приютном и Павло-Антоновке.

Проводятся противоаварийные мероприятия.