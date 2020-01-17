Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбурге у семьи пожилых людей мошенники, преставившиеся соцработниками, похитили 1,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, на улице к пенсионеру обратилась женщина, представившаяся соцработником. Она проинформировала, что идет обмен купюр старого образца и попросила показать имеющиеся у мужчины деньги.

В результате мошенница с напарницей попала в квартиру, где 89-летняя супруга пенсионера достала сумку, в которой лежала крупная денежная сумма. Пожилая оренбурженка передала аферистке одну купюру и ушла в другую комнату. «Соцработники» схватили сумку с деньгами и скрылись.

В настоящее время по факту хищения крупной суммы денег у пенсионеров возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Составлены фотороботы преступниц, ведется их розыск.