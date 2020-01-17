Дамаск, , 08:32 — REGNUM В ходе столкновения с курдскими повстанцами в Сирии погибли трое турецких военнослужащих, об этом 17 января сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в зоне операции «Источник мира».

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск с указанных территорий.

Целью Анкары является борьба с курдскими повстанцами, сражающимися с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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