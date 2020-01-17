Уфа, , 08:25 — REGNUM Уголовное дело по факту хлопка газа в жилом двухэтажном доме возбуждено в Уфе. Об этом 16 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

Отмечается, что в настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и для установления причин произошедшего назначили необходимые экспертные исследования.

По предварительной информации, нарушений в работе газового оборудования раньше зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Уфе произошел хлопок бытового газа. В результате три человека получили травмы. Кроме этого, частично обрушилась конструкция дома. Двух пострадавших после оказания им медицинской помощи отпустили домой. 31-летний мужчина находится в больнице.

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