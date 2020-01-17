Дуэнца, , 08:31 — REGNUM Из центральной части Мали поступают сообщения о том, что по меньшей мере 15 человек были убиты во время ночного нападения на деревню этноса фульбе. Об этом передает ВВС Africa.

По словам местного чиновника, подобные нападения совершают традиционные охотники этноса дозо.

Этническое насилие в регионе усилилось после распространения исламистских вооруженных групп, отмечают репортеры.

Корреспонденты ВВС сообщают, что некоторые общины воспринимают фульбе как этнос, близкий к джихадистам, поскольку те вербуют боевиков из деревень фульбе.

Напомним, что в ходе последней крупнейшей атаки в Мали в марте прошлого года погибли более 150 человек. В организации нападения обвинили ополчение этнической группы догон, отмечают журналисты.

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