Мехико, , 08:12 — REGNUM В южной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 17 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, эпицентр землетрясения располагался в 10 км к югу от Сьюдад-Истепек в южном мексиканском штате Оахака, очаг подземных толчков залегал на глубине восемь километров.

При этом данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в городе Куча в округа Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.