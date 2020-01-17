Уфа, , 08:14 — REGNUM Подача газа в жилые дома Уфы восстановлена. Об этом 17 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, газоснабжение 68 домов частного сектора в поселке Козарез Уфы возобновлено в 4:30 17 января.

Отмечается, что аварийная бригада всю ночь работала над восстановлением газопровода. В результате в 23:00 был подан газ в 36 частных домов, а рано утром было восстановлено газоснабжение еще в 32 домах.

Сообщается, что пострадавших нет. В настоящее время оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что вечером 16 января спасателям поступила информация о том, что неустановленный трактор повредил газопровод. Транспортное средство скрылось с места происшествия. В результате аварии без газоснабжения остались 68 домов в частном секторе Уфы.

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