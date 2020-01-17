Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:05 — REGNUM Состояние получившей ранения во время стрельбы в мировом суде Новокузнецка 43-летней женщины стабилизировалось — она пришла в сознание и переведена из реанимации в отделение. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф Кузбасса.

«Пострадавшая пришла в себя, ее перевели из реанимации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в Центре рассказали, что вчера пострадавшая находилась в тяжелом состоянии, а в настоящее время оно улучшилось и стабилизировалось, став ближе к средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ рассказали подробности соседской ссоры, которая могла стать причиной стрельбы в мировом суде Новокузнецка.