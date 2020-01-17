Иркутск, , 08:20 — REGNUM В Иркутской области предотвращена контрабанда леса на сумму около 50 млн рублей, арестованы трое подозреваемых. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины», — говорится в сообщении.

Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.

Следователями было предварительно установлено, что организатором криминальной схемы был учредитель и директор профильной лесозаготовительной компании из города Зима. А его подельниками являлись юрист и наемный работник его фирмы.

Неподалёку от госграницы был задержан ещё один участник криминальной группы.

При обысках у подозреваемых были изъяты 20 единиц лесозаготовительной техники стоимостью около 30 млн рублей и внедорожники премиум-класса. А также денежные средства в различной иностранной валюте, компьютеры, документация.

Трое подозреваемых помещены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1. УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».