Барнаул, , 07:27 — REGNUM Прогнозы синоптиков о сильном ветре в Алтайском крае сбылись. По данным дорожных служб, 17 января ограничения движения из-за сильной метели введены на автодороге К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»), автодороге К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»), автодороге К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское») и автодороге К-18 («Алейск — Чарышское»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Помимо этого, порывы ветра могут достигать 25 — 30 метров в секунду.

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