Рейкьявик, , 07:01 — REGNUM Посольство Китая в Исландии подтвердило гибель двух китайских туристов близ популярного туристического места на юге страны, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Погибшими оказались мужчина и женщина, однако причину смерти еще предстоит выяснить. После того как исландская полиция проинформировала китайское посольство, последнее немедленно запустило механизм экстренного реагирования. Как сообщили в посольстве, оно держит тесный контакт со всеми сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, двое китайских туристов погибли 31 декабря прошло года после падения с парусника у острова Бохол в центральной части Филиппин.

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