Чикаго, США, , 06:55 — REGNUM Двое неизвестных вооруженных людей устроили стрельбу в одной из парикмахерских американского Чикаго (штат Иллинойс), передает телеканал NBC Chicago.

Сообщается, что двое людей сначала вошли в парикмахерскую в доме № 234 по улице North Pulaski Road. Они вышли, а затем вошли в заведение снова и открыли огонь по людям. После стрельбы преступники скрылись с места происшествия. В результате инцидента пострадали пять человек, среди них — трое подростков. Их госпитализировали в критическом состоянии. В настоящее время полиция ведет поиск преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в одной из школ американского Хьюстона (штат Техас) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один из старшеклассников. Позднее полиция выяснила, что ученика «случайно» убил его друг.

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