Орск, Оренбургская область, , 06:53 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту массовой автоаварии, участниками которой стали семь автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Массовое ДТП произошло вечером 16 января на орской трассе, возле поселка Халилово. Столкнулись грузовик MAN, а также автомобили «Лада Веста», «Мерседес», «ВАЗ-21 014», «Субару Форестер», «Киа Рио», «Лада Приора». Транспорт получил механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет.

Добавим, что вечером на востоке Оренбуржья из-за сильной метели закрыли ряд участков трасс федерального и регионального значения. Неблагоприятные погодные условия сохраняются и 17 января.