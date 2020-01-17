Южно-Сахалинск, 17 января 2020, 07:13 — REGNUM Сотрудники таможни в аэропорту Южно-Сахалинска изъяли у пассажиров 1,4 мл японских иен, 45 килограммов японских витаминов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном таможенном управлении.
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Пассажиры пытались ввезти из Японии незадекларированную валюту и товары — витамины, детские подгузники, сладости. Все товары и валюта изъяты. В отношении нарушителей возбуждены административные дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ноябре 2019 года пресекли вывоз крупной партии ценных пород древесины в Китай.