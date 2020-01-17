Шимановск, , 06:29 — REGNUM Несчастный случай произошёл на железнодорожной станции Шимановск: находящегося на путях мужчину затянуло под движущийся пассажирский поезд.

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В социальных сетях Приамурья распространяется видео с места страшного происшествия: на железнодорожной станции Шимановск попавшему под поезд мужчине отрезало ноги. В крайне тяжелом состоянии, с большой кровопотерей он был доставлен в медицинское учреждение.

Известно, что происшествие случилось в четверг, 16 января, мужчина был трезв. Как он попал под поезд в настоящее время выясняют компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, с различными травмами после столкновения с электропоездом в медучреждение Ростова-на-Дону доставлен мужчина — ему удалось выжить.