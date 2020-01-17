Вичуга, Ивановская область, , 06:48 — REGNUM При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.

Трагедия произошла по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Клубная, д. 8. Предварительно установлено, что в результате пожара погибли четверо взрослых, детей среди погибших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью в частном жилом доме в Ивановской области возник пожар, который был оперативно потушен к 02:10 по местному времени. Пожаром был поврежден частный дом на площади 100 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 26 человек и 10 единиц техники.

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