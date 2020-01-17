Хабаровск, , 06:18 — REGNUM Житель Хабаровска через суд обязал Минобороны РФ включить фонари в своём микрорайоне. Дома, где проживает мужчина, строились для военных, но Минобороны не продумало освещение нового микрорайона и люди вынуждены были вечерами бродить в темноте.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, доходило до смешного: в новом микрорайоне построили остановку, но даже там не продумали освещение, ждать автобуса приходилось в кромешной тьме.

Житель микрорайона обратился в суд, который обязал военных провести освещение к новостройкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сироты, много лет добивавшиеся получения положенного им по закону жилья, получили квартиры к Новому году.