Карасук, Новосибирская область, 17 января 2020, 06:48 — REGNUM Живой найдена десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области. Об этом 17 января сообщается на сайте поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
«НАЙДЕНА.ЖИВА», — говорится в комментарии к объявлению о пропаже девочки.
Напомним, Алёна Касталанова, 2009 года рождения, пропала 15 января, после того, как вышла из музыкальной школы Карасука примерно в 15:00 по местному времени. После того как девочка не вернулась домой, полиция начала её поиск, к которому подключились спасатели и общественники.
По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело.