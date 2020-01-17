Магадан, Магаданская область, , 06:00 — REGNUM В Магадане осуждён 35-летний мошенник, который за покупку картофеля расплатился с продавцом купюрой с надписью «Билет банка приколов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Колымы.

Читайте также: Пенсионерка из Удмуртии обменяла 260 тыс. рублей на билеты «Банка приколов»

В ходе следствия установлено, что мужчина в феврале 2019 года в магазине купил 37 кг картофеля, а рассчитался пятитысячной купюрой с надписью «Билет банка приколов». Продавец вручил ему не только товар, но и сдачу с покупки — более 3 тыс. руб.

По приговору суда любителя «приколов» осудили к исправительным работам на 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенница в Ижевске под предлогом обмена старых денег на новые похитила у пенсионерки 260 тыс. рублей.