Нерюнгри, Якутия, , 05:51 — REGNUM в артели старателей в Нерюнгринском районе. Стоимость драгоценного металла оценивается в 9 млн рублей,

Факт незаконной добычи трёх килограмм природного золота на 9 млн рублей выявили в Якутии сотрудники ФСБ. Об этом 17 января сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Следователи установили, что золотодобывающая старательская артель «Пламя» проводила работы по вскрытию и промывке грунтов на территории Нерюнгринского района за пределами действия разрешения, оговоренного лицензией.

В итоге, старателями было незаконно добыто около трёх килограмм природного россыпного шлихового золота, реализацию которого планировалось осуществить через аффинажный завод.

Как следует из сообщения, по факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Изъятое золото поступит в доход государства.