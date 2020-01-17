Хабаровск, , 05:29 — REGNUM Первые случаи заражения так называемым «свиным гриппом» зафиксировали медики в Хабаровском крае. Опасным вирусом заразились не менее двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Хабаровского края.

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«Вирус A/H1N1 (свиной грипп) в регион приходит ежегодно в разгар эпидсезона», — рассказали в минздраве.

В ведомстве отметили, что этот грипп похож по симптомам на обычный, но может принимать более тяжелые формы. В регионе врачи знают, как лечить такое заболевание, главное условие — своевременное обращение пациента к врачу. Данный вирус включен в вакцину «Совингрипп». В 2019 году прививки сделали в крае более 700 тыс. человек.

Всего с начала сезона выявлено 12 случаев заболевания гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ОРВИ преодолели эпидрубеж. Эпидемиологический порог в регионе превышен на 29,8%.